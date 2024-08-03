Вашингтон, 3 августа, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Канадского теннисиста Дениса Шаповалова дисквалифицировли с турнира в Вашингтоне после того, как во время четвертьфинального матча против американца Бена Шелтона он бросил ракетку на корт и выругался на болельщика.

TASS /EPA/TIM IRELAND

Спортсмен пытался объяснить судье, что один из болельщиков во время матча провоцировал его, однако рефери не изменил решения.

Шаповалов был дисквалифицирован, когда его соперник имел три матчбола на тай-брейке.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2023 года теннисист Андрей Рублёв грубо послал болельщика прямо во время матча группового этапа Итогового турнира АТР с Даниилом Медведевым в итальянском Турине.

Эмоциональный момент попал на видео. Прямо перед подачей один из зрителей громко призвал Рублёва собраться, а тот в ответ пожелал проследовать в известном направлении. После чего матч продолжился.