Москва, 3 августа, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Угрозы руководителей киевского режима совершить новую атаку на Крымский мост — это «терроризм в чистом виде», заявила 3 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью «Известиям».

Сергей Мальгавко/ТАСС

Ранее глава управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что киевский режим намерен вновь атаковать Крымский мост в ближайшие месяцы, добавив, что в этом направлении «ведётся работа».

«Удивляет то, что он обозначил сроки — несколько месяцев. Не является ли это частью предвыборной кампании в США, в ходе которой должны быть представлены убедительные доказательства «достижений» Белого дома и Банковой. Вместе с Белым домом спишут под это очередную пару миллиардов долларов», — сказала Захарова.

Американцы не умеют строить на Украине ни мосты, ни демократию, подчеркнула официальный представитель МИД.

Крымский мост — символ созидательной силы, стремления народа России к труду и миру, а руководители Украины и стран НАТО тем временем открыто призывают к его уничтожению и руководят террористическими атаками, в результате которых гибнут люди, добавила Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, о намерении атаковать Крымский мост ранее заявлял и глава киевского режима Владимир Зеленский. Газета The Sun указывала, что Киев намеревался уничтожить Крымский мост к середине июля 2024 года. Буданов, в свою очередь, заявлял, что одна из причин атак Киева на Крымский мост состоит в том, что он имеет для России символическое значение.

Утром 3 августа Минобороны РФ информировало об уничтожении и перехвате над семью регионами и Азовским морем 75 украинских беспилотников самолётного типа, которые атаковали российскую территорию после полуночи. Движение по Крымскому мосту приостанавливалось.

Министр обороны России Андрей Белоусов 31 мая сообщил о массированной атаке ВСУ на Крым, которую успешно отбили силы ПВО. Мост был атакован десятью ракетами ATACMS.

8 октября 2022 года на Крымском мосту совершили теракт. Взрыв прогремел на автомобильной части моста, взорвался грузовой автомобиль, в результате чего частично обрушились пролёты моста. Погибли четыре человека. Груз вывезли с Украины и провезли через Болгарию, Грузию и Армению. В июле 2023 года СБУ признала причастность к теракту. В феврале 2024 года председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что все обстоятельства теракта установлены.