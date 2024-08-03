Вашингтон, 3 августа, 2024, 11:58 — ИА Регнум. В связи с растущей эскалацией на Ближнем Востоке авианосная ударная группа USS Theodore Roosevelt в регионе будет заменена группой USS Abraham Lincoln. Соответствующее распоряжение издал глава Пентагона Ллойд Остин.

US Navy/Global Look Press

«Министр приказал авианосной ударной группе USS Abraham Lincoln заменить авианосную ударную группу USS Theodore Roosevelt, которая в настоящее время находится в зоне ответственности Центрального командования ВС США», — говорится в заявлении пресс-секретаря главы Пентагона Сабрины Сигх.

Вместе с этим Остин приказал направить дополнительные эсминцы и крейсеры для несения баллистической противоракетной обороны в зоне ответственности Европейского и Центрального военного командования ВС США.

Как передавало ИА Регнум, советник Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил 2 августа, что США готовы перебросить в Израиль дополнительные военные силы на фоне угроз Ирана отомстить за гибель политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в результате воздушной атаки.

Ранее NYT сообщила со ссылкой на осведомлённые источники, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал приказ нанести прямой удар по Израилю в отместку за убийство Хании.

В свою очередь главнокомандующий ВС Ирана генерал-лейтенант Абдулрахим Мусави заявил, что Израиль «получит пощёчину» в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС.

Министрам правительства Израиля и другим высокопоставленным чиновникам страны выдали спутниковые телефоны на случай масштабной атаки со стороны Ирана и его союзников. Генеральный директор министерства главы правительства Израиля Йоси Шелли провёл совещание с министрами, в ходе которого было принято решение не паниковать, но готовиться к худшему.