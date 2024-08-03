Москва, 3 августа, 2024, 12:04 — ИА Регнум. С начала лета на вернисаже на Никитском бульваре прошло около 100 мастер-классов. Об этом сообщает официальный сайт правительства и мэра столицы.

О. Сосницкий mos.ru

В публикации отмечено, что выставка и арт-маркет «Искусство рядом» стали одними из самых ярких культурных площадок, организованных в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!». С начала лета там прошло около 100 творческих мастер-классов, которые провели участники выставки — художники объединения «Выставочные залы Москвы». Гости мероприятий рисовали портреты и пейзажи, практиковались в каллиграфии, а также создавали украшения. Помимо этого, они могли принять участие в играх и других развлечениях.

Как указано в сообщении, программа мероприятий на Никитском бульваре всё ещё продолжается. В субботу, 3 августа, в 14:00 живописец Екатерина Розанова проведёт для всех желающих мастер-класс «Архитектурный коллаж». В ходе него гости будут вырезать фигуры из разноцветной бумаги, ткани и кожи, затем они прикрепят их к основе, создавая тем самым свой город. В воскресенье, 4 августа, состоится мастер-класс по изготовлению браслетов. Его проведёт художница Оксана Гилева. Участники не только изготовят свой аксессуар, но и узнают о свойствах камней и их сочетаниях друг с другом. Принять участие в мероприятиях могут все желающие в порядке живой очереди.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июня в Москве стартовал летний фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!». Он объединяет в себе множество летних активностей. Как отмечал мэр столицы, в рамках фестиваля пройдут десятки тысяч мероприятий. На Никитском бульваре организовали бесплатный художественный марафон. Во время него можно будет изучить современные техники живописи, а также создать своими руками различные предметы искусства.