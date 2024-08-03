Берлин, 3 августа, 2024, 11:20 — ИА Регнум. На гоночной трассе «Нюрбургринг» в Германии прогремел взрыв, пострадали люди. Об этом сообщает немецкая газета Suddeutsche Zeitung.

IMAGO/Michael Gstettenbauer/ТАСС

Отмечается, что, предположительно, взорвался газовый баллон в паддоке во время гонки на выносливость ADAC Ruhr Cup.

Как передавало ИА Регнум, 29 июля в Германии в результате взрыва на крупнейшем химзаводе страны, принадлежащем концерну BASF, пострадали 14 человек. После этого возник пожар, который был потушен силами заводской пожарной службы.

26 июля в столичном регионе Болгарии загорелись склады с пиротехническими изделиями. Сообщалось, что в результате происшествия как минимум два человека пострадали.