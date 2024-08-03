Берлин, 3 августа, 2024, 11:01 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала «крайне деликатной дилеммой» обмен заключёнными между Россией и Западом, пишет Tagesschau.

Михаил Воскресенский/РИА Новости Один из освобождённых россиян — Вадим Красиков — спускается из самолета в аэропорту в Москве

«Бербок назвала обмен заключёнными между Россией, Белоруссией и несколькими западными странами «крайне деликатной дилеммой», — говорится в публикации.

Глава немецкого МИД также добавила, что решение о выдаче экс-сотрудника ФСБ Вадима Соколова (Красикова) не было лёгким ни для кого в правительстве. В Германии Красикова приговорили к пожизненному заключению за убийство гражданина Грузии, бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Как передавало ИА Регнум, в аэропорту турецкой Анкары 1 августа состоялся обмен заключёнными из семи стран. В Россию из США, Германии, Норвегии, Польши и Словении вернулись десять человек.

По прилёте в аэропорту Внуково россиян лично встречал президент РФ Владимир Путин. Глава государства поблагодарил за верность присяге и долгу тех, кто имеет отношение к военной службе, пообещав представить их к госнаградам.

В Россию по обмену вернули Вадима Красикова, Артёма и Анну Дульцевых, их двоих детей, Михаила Макушина, Павла Рубцова (обвинённых в шпионаже), Романа Селезнёва и Владислава Клюшина (кибершпионаж), а также Вадима Конощенка (контрабанда).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что соответствующие ведомства продолжат работу по возвращению россиян, которые находятся в заключении за рубежом. Спикер Кремля также рассказал, что переговоры по обмену заключёнными велись по линии Федеральной службы безопасности РФ и Центрального разведывательного управления США.

1 августа заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что состоявшийся обмен — это «не какая-то перезагрузка отношений», никаких изменений в отношениях двух стран ждать не стоит, в том числе в вопросах конфликта на Украине.