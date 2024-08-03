Москва, 3 августа, 2024, 10:46 — ИА Регнум. Украинские дальнобойщики, которые ездят в международные рейсы, массово бросают фуры, как только выезжают за пределы страны, и отказываются возвращаться, так как боятся, что их отправят на фронт. Об этом сообщил сбежавший в Россию украинец Артём Шевченко.

Виталий Тимкив/РИА Новости

«У меня даже такие личные примеры, когда дальнобойщики, останавливаясь на границе, бросали машины… Пересекали границу, бросали, звонили начальству, что мы больше не приедем, заберите машину», — заявил он.

Шевченко добавил, что из 20 сотрудников 17 не пришли с рейса, в связи с чем компания начала активно нанимать на работу женщин. По его словам, многие мужчины не выходят из домов, боясь, что они будут задержаны сотрудниками ТЦК (территориальных центров комплектования, аналог военкомата) на улицах.

Государственная пограничная служба Украины проинформировала, что 27 июля украинец попытался уплыть в Румынию через Дунай на подводном скутере. Однако пограничники заметили его и задержали. Кроме того, выяснилось, что это была не первая попытка незаконного пересечения границы этим мужчиной.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня в Черновцах сотрудники ТЦК устроили облаву на мужчин призывного возраста на территории торговых центров. По данным СМИ, 16 мая в автобусе сотрудниками ТЦК был избит мужчина. Инцидент сняла на видео одна из пассажирок транспорта. На нём видно, как сотрудники военкомата бьют мужчину, а затем забирают в микроавтобус. Женщина добавила, что сотрудники распылили перцовый баллончик в салоне, а ей угрожали разбить телефон.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мер мобилизации. Документ вступил в силу с 18 мая и ввёл более суровые наказания за уклонение от воинской службы. Согласно нему, было разрешено заочное вручение повестки в военкомат, а мужчины призывного возраста стали обязаны постоянно носить при себе военный билет.