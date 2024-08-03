Харьков, Украина, 3 августа, 2024, 10:19 — ИА Регнум. В Харькове прогремели взрывы. Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр города Игорь Терехов.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Харькове прогремели взрывы. Будьте осторожны, пребывайте в укрытиях», — отметил он в публикации.

Терехов добавил, что по уточнённой информации прилёт был зафиксирован в близком пригороде.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 3 августа на фоне объявленной воздушной тревоги в Одессе прогремели взрывы. Информации о возможных повреждённых объектах или жертвах нет.

Поздним вечером 30 июля звуки взрывов были слышны в Киеве и Полтаве. Мэр Киева Виталий Кличко пояснил, что звуки взрывов слышны в связи с работой средств противовоздушной обороны (ПВО) в области. Однако подробности инцидентов неизвестны.

Ранее СМИ сообщили, что серия взрывов прогремела в украинских городах Кривой Рог Днепропетровской области и в Харькове.