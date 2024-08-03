Нью-Йорк, США, 3 августа, 2024, 10:36 — ИА Регнум. Военнослужащие Вооружённых сил России (ВС РФ) продвигаются к стратегически важному для армии Украины Красноармейку. Об этом сообщает Forbes.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Чем ближе русские будут подходить … тем сложнее будет сдержать их продвижение», — указано в публикации.

Как отмечает издание, элитная 47-я механизированная бригада Вооружённых сил Украины (ВСУ), оснащённая американской техникой, отвечает за оборону направления. Однако российские бойцы разработали успешную стратегию борьбы. Военнослужащие РФ сбрасывают бомбы в тылу ВСУ, а разведчики на лёгких и быстрых мотоциклах анализируют обстановку на передовой. Они обнаруживают технику противника, после чего её точно поражают российские противотанковые ракеты.

По словам издания, украинские командиры обеспокоены тем, что ситуация в районе Красноармейска складывается не в их пользу.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июля в Великобритании заявили, что украинские войска, находясь под давлением ВС РФ, начали самовольно отступать с позиций на переднем крае.

Ранее командующий группировкой ВСУ «Таврия» генерал Александр Тарнавский проинформировал, что военные Украины покидают уничтоженные российскими военными позиции в Авдеевке Донецкой Народной Республики. Он добавил, что несколько человек попали в плен к ВС РФ.