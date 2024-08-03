Нью-Йорк, США, 3 августа, 2024, 09:30 — ИА Регнум. Десятки человек были задержаны властями Ирана в ходе расследования убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на источники.

Zuma/TASS Церемония прощания с главой политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией

По данным источников, которые знакомы с ходом расследования, Иран задержал более двух десятков человек. Среди них есть высокопоставленные офицеры разведки, а также военные чиновники и сотрудники военного гостевого дома в Тегеране.

Газета добавила, что бурная реакция на убийство Хании подчёркивает, насколько сокрушительным провалом в сфере безопасности стал этот инцидент для руководства Ирана, так как убийство произошло на тщательно охраняемом объекте, расположенном в столице страны, спустя несколько часов после церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Как сообщало ИА Регнум, Исмаил Хания и один из его телохранителей погибли ночью 31 июля в результате ракетного удара по его дому в Тегеране.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал приказ военным нанести прямой удар по Израилю в отместку за убийство главы политбюро. Как отмечали СМИ, попытки различных стран остановить Иран от ответного удара по Израилю не имеют смысла, так как атака будет быстрой и жёсткой.

По словам замглавы российского МИД Михаила Богданова, гибель Хании является политическим убийством, а произошедшее очень негативно скажется на ходе переговоров по ближневосточному урегулированию, которые проходят в Дохе.