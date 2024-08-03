Рязань, 3 августа, 2024, 09:18 — ИА Регнум. Два украинских беспилотника, атаковавших Рязанскую область, уничтожены, пострадавших нет. Об этом глава региона Павел Малков сообщил 3 августа в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«По предварительной информации, пострадавших и материального ущерба нет», — написал Малков.

Ранее Минобороны России информировало об уничтожении 75 украинских беспилотников самолётного типа, которые после полуночи атаковали несколько регионов. Самой крупной атаке подверглась Ростовская область, там сбили 36 вражеских дронов.

Ростовский губернатор Василий Голубев сообщил, что в результате массированной атаки БПЛА повреждены склады в Каменском и Морозовском районах, экстренные службы ликвидируют последствия ЧП.

Ещё 17 БПЛА были ликвидированы над Орловской областью, восемь и девять — над Курской и Белгородской областями, два — над Рязанской. По одному беспилотнику уничтожили над Воронежской областью, Азовским морем и Краснодарским краем.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что дроны-камикадзе ВСУ атаковали нефтебазу в Губкинском районе, в результате на одном из резервуаров начался пожар. Возгорание оперативно ликвидировали, пострадавших нет.

В пригороде Орла два беспилотника попали в жилой дом, что привело к пожару, сообщил губернатор Андрей Клычков. Оперативные службы локализовали возгорание, пострадавших нет, отметил он.