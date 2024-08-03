Москва, 3 августа, 2024, 08:43 — ИА Регнум. Самые высокие зарплаты среди россиян получают дата-сайентисты, руководители группы разработки, DevOps-инженеры, а также сварщики. Об этом свидетельствуют данные сервиса Headhunter.

Виталий Тимкив/РИА Новости

Согласно им, в настоящее время в России самая большая зарплата у дата-сайентистов (240 тыс. рублей), что в 3,2 раза больше средней по стране. Руководители группы разработки получают 236,6 тыс. рублей, в то время как зарплата DevOps-инженеров составляет 234,1 тыс. рублей. Сварщикам предлагают зарплату в 215,7 тыс. рублей. Зарплата коммерческого директора составляет 200 тыс. рублей.

Кроме того, по данным сервиса, высокую зарплату предлагают и представителям других профессий, которые находятся в дефиците. К ним относятся инженеры, геодезисты, а также машинисты. Медиана зарплат в стране в настоящее время находится в диапазоне от 70 до 75 тыс. рублей.

Как передавало ИА Регнум, 7 мая сообщалось, что среднемесячная начисленная зарплата россиян, согласно прогнозу Минэкономразвития, превысит к 2027 году 100 тысяч рублей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что зарплаты в России за десять месяцев 2023 года выросли на 7,7% в реальном выражении. Он также отметил, что это неплохой показатель.

По данным исследования FinExpertiza, проведённого на основе данных Росстата, в 2023 году количество работников с зарплатой от миллиона рублей и более (до вычета подоходного налога) в России выросло на 43% по сравнению с 2021 годом. Больше всего работников-миллионеров трудятся в сфере оптовой и розничной торговли (4,3 тыс. человек), в обрабатывающей промышленности (3,97 тыс.), финансах и страховании (3,66 тыс.).

Согласно исследованию, рейтинг регионов России по уровню зарплат среди населения возглавили Чукотка и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО). На Чукотке доход выше 100 тысяч рублей имеют 58,7% работников, а в ЯНАО — 52,7%. Согласно расчётам, в среднем по России 14,7% работников имеют ежемесячный доход, превышающий 100 тысяч рублей.