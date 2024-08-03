Москва, 3 августа, 2024, 07:53 — ИА Регнум. Бывшему заместителю командира 144-й мотострелковой дивизии по тылу полковнику Дмитрию Пешкову, который арестован по делу о хищениях (растрате) при поставках продовольственных пайков для бойцов СВО, отказали в Минобороны РФ в прошении об отправке в зону спецоперации.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

По словам адвокат Петра Борщёва, Пешков готов служить на любой должности, вину полковник не признаёт.

«Просит дать ему автомат, дать окоп, и он пойдёт защищать честь Родины. Офицер, участник СВО, а его никуда не отправляют», — пояснил адвокат ТАСС.

Срок следствия по делу с пайками продлён до 7 октября. Второй фигурант сотрудничает со следствием, ему избран домашний арест в качестве меры пресечения.

Как сообщало ИА Регнум, Дмитрию Пешкову предъявлены обвинения по делу о хищениях при поставках продовольственных пайков для нужд СВО. Уголовное дело было возбуждено в 2022 году, чуть менее чем через полгода после начала специальной военной операции. Пешков арестован.

1 августа Мещанский суд Москвы арестовал генерального директора АО «Военторг» Владимира Павлова по делу о хищении денег при исполнении государственных контрактов. Вину Павлов не признал. Имущество фигурантов дела было арестовано.

По данным следствия, в 2019–2022 годах фигуранты и сотрудники АО «Военторг» вместе с соучастниками вступили в преступный сговор с целью хищения средств Минобороны. Цена контрактов была завышена на 400 млн рублей.

26 июля ФСБ сообщила о задержании бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова. Его подозревают в коррупционных действиях. Троих фигурантов дела задержали в апреле по делу о поставках некачественных продуктов в войска. Должность заместителя министра обороны Булгаков занимал с 2008 по 2022 год.

В конце апреля и в мае стало известно о задержании ещё четырёх высокопоставленных сотрудников Минобороны.

Замминистра обороны России Тимура Иванова задержали 23 апреля. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере и заключили под стражу.

14 мая стало известно о задержании начальника управления кадров Министерства обороны Юрия Кузнецова. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Он находится в СИЗО по решению суда.

Экс-командующего 58-й армией Ивана Попова обвинили в мошенничестве при возведении оборонительных укреплений и в хищении 1,7 тонны металлоконструкций стоимостью порядка 130 млн рублей. Он находится под домашним арестом.

Начальника главного управления связи ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина заподозрили в получении взятки в особо крупном размере, суд арестовал его до 21 октября. От должности его отстранили. Шамарин частично признал вину.

Все судебные заседания проходят в закрытом режиме.