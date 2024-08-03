Вашингтон, 3 августа, 2024, 07:08 — ИА Регнум. Попытки различных стран остановить Иран от ответного удара по Израилю после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании не имеют смысла, атака будет быстрой и жёсткой. Соответствующее заявление одного из иранских дипломатов 2 августа приводит The Wall Street Journal.

Vahid Salemi/AP/TASS

«Израиль перешёл все красные линии», — добавил дипломат.

Издание отметило, что неназванные арабские чиновники передали предупреждения Ирану от имени Израиля и США о готовности еврейского государства начать войну в случае слишком агрессивного ответа ливанского движения «Хезболла» и Ирана.

В Тегеране при этом понимают риск эскалации, но власти страны находятся под внутренним давлением сторонников, которые требуют ответных мер. В Ливане также не исключили серии встречных действий.

Как сообщало ИА Регнум, Исмаил Хания и один из его телохранителей погибли ночью 31 июля в результате ракетного удара по его дому в Тегеране. Он прибыл в Иран для участия в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал приказ военным нанести прямой удар по Израилю в отместку за убийство Хании.

Представитель ХАМАС в Ливане Махмуд Тах возложил ответственность за убийство Хании на Израиль и США. Он заявил, что израильская атака была согласована с Вашингтоном. Заместитель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук назвал убийство трусливым актом, который не останется без ответа.

По мнению замглавы российского МИД Михаила Богданова, гибель Хании является политическим убийством. Случившееся очень негативно скажется на ходе переговоров по ближневосточному урегулированию, которые проходят в Дохе, подытожил дипломат.