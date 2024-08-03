Москва, 3 августа, 2024, 06:38 — ИА Регнум. Сотрудники «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) сконструировали FPV-дрон «Судного дня» для контроля радиационного фона и обеспечения безопасности работы личного состава в случае нанесения ядерного удара. Об этом рассказал директор ЦКБР Дмитрий Кузякин.

Иван Шилов ИА Регнум FPV-дроны РФ

Глава центра выразил уверенность, что мир не допустит применения ядерного оружия и российский дрон «Судного дня» никогда не понадобится. При этом было бы преступлением не вести подготовку к самому худшему развитию событий, добавил Кузякин.

«В качестве полезной нагрузки дрон несёт датчик отравляющих веществ или специальный дозиметр, которые сообщают пилоту о превышении заданного уровня», — уточнил глава ЦКБР.

При активном маневрировании время полёта дрона «Судного дня» составит не более 20 минут. На дальности работы отразится местность и условия прохождения сигнала — от 500 м в зонах сплошного заражения и до 2 км в зонах переменного заражения. Время подготовки аппарата составит порядка 30 секунд. Кроме того, дроном можно управлять из бронированной герметичной техники и в движении.

Как передавало ИА Регнум, в России создали первый в мире FPV-дрон-камикадзе «Депеша», способный поражать живую силу и военную технику противника. Также аппарат может проводить минирование местности. Новинка проходит испытание, в том числе в зоне проведения спецоперации.

Разработанная в России новая модель FPV-дрона «Овод-10» способна доставлять на передовую провиант и боекомплект для военных в любое время и в наиболее опасные районы. Специалисты разработали несколько модификаций дрона. Классический дрон имеет повышенную грузоподъёмность и дальность применения. Также предусмотрели сложный вариант с двумя камерами, одна из которых — полноценный тепловизор.