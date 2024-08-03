Вашингтон, 3 августа, 2024, 05:14 — ИА Регнум. Чиновники в Белом доме поспешно объяснили, зачем американский лидер Джо Байден поднялся в пустой самолёт, на котором прилетели освобождённые из России заключённые в рамках обмена.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

По словам заместителя пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтса, президент захотел лично поблагодарить экипаж лайнера, который доставил американцев в США, передает The Daily Mail.

На кадрах видно, как Байден бродит по лётному полю, натыкается на невысокий трап самолёта и решает подняться на борт.

Внутри он, по заверениям чиновника, находился менее трёх минут. Вице-президент Камала Харрис в это время находилась возле лайнера. Байден появился в дверях, на какое-то многовение замер и спустился по трапу.

Как сообщало ИА Регнум, 2 августа ночью на авиабазу Эндрюс в штате Мэриленд прибыл самолёт с группой освобождённых в результате обмена американцев. Их встречал Джо Байден.

Самолёт доставил осуждённых в России за шпионаж журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, бывшего американского военного Пола Уилана, получившую срок за фейки против российской армии Алсу Курмашеву.

В этот же день в результате обмена в Анкаре на Родину вернулись восемь граждан России, находившихся в заключении в семи странах НАТО.