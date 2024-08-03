Винница, Украина, 3 августа, 2024, 04:54 — ИА Регнум. В Винницкой области повреждён объект инфраструктуры. Об этом заявила первый замглавы местной администрации Наталья Заболотная.

Иван Шилов ИА REGNUM Винница

«В области есть попадания в объект инфраструктуры», — написала она в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Другие подробности Заболотная не сообщила.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 3 августа на фоне объявленной воздушной тревоги взрывы прогремели в Одессе. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявляли в Одесской, Винницкой, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Власти Харькова заявили, что инфраструктура города находится в критическом состоянии. Мэр Игорь Терехов отметил «очень серьёзное разрушение» на объектах энергетического обеспечения и теплообеспечения. В Харькове, по его словам, не осталось ни одной теплоэлектростанции.

ВС России наносят удары исключительно по объектам военной инфраструктуры, неоднократно подчёркивали в Минобороны.