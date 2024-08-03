Краснодар, 3 августа, 2024, 04:40 — ИА Регнум. Силовики в ходе обысков и проверок у замначальника Главного управления МЧС по Краснодарскому краю полковника внутренней службы Сергея Симоненко и его семьи нашли имущество, приобретённое незаконным путём. Подробности сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

По версии следствия, Симоненко и его родственники владели банковскими счетами на общую сумму 250 млн рублей, в собственности числятся свыше 50 жилых и нежилых объектов, а также более 20 автомобилей, среди которых машины премиум-класса Zeekr, Lixiang L9, BMW X5, BMW X6.

На всё это имущество наложен обеспечительный арест.

Как сообщало ИА Регнум, Генеральная прокуратура РФ подала иск об изъятии имущества Сергея Симоненко в доход государства. Он был ранее задержан на рабочем месте.

Вместе с Симоненко ответчиками по иску выступают его отец, супруга, две дочери и зять. У них обнаружено имущество, не подтверждённое легальными доходами.

Судебное заседание об изъятии имущества назначено на 5 августа.

Кроме того, Генпрокуратура в середине июля выставила в адрес руководства МЧС требование уволить Симоненко по отрицательным мотивам, но вплоть до задержания 31 июля он оставался на службе.

В отношении 56-летнего Сергея Симоненко возбуждено уголовное дело. Официальных версий обвинений от правоохранителей нет. Представитель силовых структур заявил, что по Симоненко шла проверка не только в причастности к коррупции, но и к покушению на убийство и поджогам.

26 июля бывшего замминистра обороны России генерала армии Дмитрия Булгакова задержали по подозрению в коррупции. Суд избрал генералу меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие считает, что в деле Булгакова 9 млн пайков поставили по завышенной цене, ущерб составил 1,3 млрд рублей. Он сотрудничает со следствием.