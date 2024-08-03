Краснодар, 3 августа, 2024, 04:08 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура РФ подала иск об изъятии имущества замглавы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю полковника внутренней службы Сергея Симоненко, который был ранее задержан на рабочем месте. Изъять имущество ГП также требует и у членов семьи подозреваемого в тяжких преступлениях.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

Вместе с Симоненко ответчиками по иску выступают его отец, супруга, две дочери и зять. По информации ТАСС, у них обнаружено имущество, не подтвержденное легальными доходами.

Судебное заседание об изъятии имущества назначено на 5 августа.

Кроме того, Генпрокуратура в середине июля выставила в адрес руководства МЧС требование уволить Симоненко по отрицательным мотивам, но вплоть до задержания, 31 июля, он оставался на службе.

В отношении 56-летнего Сергея Симоненко возбуждено уголовное дело. Официальных версий обвинений от правоохранителей нет. Представитель силовых структур заявил, что по Симоненко шла проверка не только в причастности к коррупции, но и к покушению на убийство и поджогам.

Как сообщало ИА Регнум, суд арестовал экс-начальника филиала Военно-строительной компании (ВСК) «Строительное управление по Центральному военному округу» Сергея Сухова.

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Следствие считает, что в деле Булгакова 9 млн пайков поставили по завышенной цене, ущерб составил 1,3 млрд рублей. Он сотрудничает со следствием.