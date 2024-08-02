Житомир, Украина, 3 августа, 2024, 02:53 — ИА Регнум. В одном из сёл Житомирской области переделали памятник советскому политическому и государственному деятелю Владимиру Ленину на статую украинского поэта Тараса Шевченко. Об этом 2 августа сообщило издание «Страна. ua».

https://t.me/stranaua Памятник Ленину переделали на Шевченко

«Был Ленин, стал Шевченко», — написали журналисты.

Авторы добавили, что скульптуру переделали в рамках декоммунизации.

На бронзовой статуе Ленину изменили черты лица и добавили шарф.

Как сообщало ИА Регнум, в Киеве решили снести памятник главным героям советского фильма «Место встречи изменить нельзя» Глебу Жеглову и Владимиру Шарапову. Монумент торжественно открыли возле здания министерства внутренних дел Украины в апреле 2009 года. Мероприятие приурочили к 90-летию создания уголовного розыска Украины. Также под снос пойдут памятники первому человеку в космосе — советскому лётчику-космонавту Юрию Гагарину и писателю Максиму Горькому.

В 2015 году на Украине приняли закон о декоммунизации, фактически «дерусификации», который ознаменовал усиление борьбы с советскими и российскими памятниками. Это привело к сносу монументов, а также изменению названий улиц.