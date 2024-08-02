Москва, 3 августа, 2024, 01:51 — ИА Регнум. Владельцами основной части недвижимости задержанного по обвинению в организации убийства сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева являются его дети. В пользовании семьи члена Совета Федерации был дом в Великобритании площадью 489 квадратных метров.

https://t.me/moscowcourts Сенатор Дмитрий Савельев

Так, в долевой собственности детей Савельева находится участок площадью 130 соток, жилой дом на 1321 квадратный метр, гостевой дом площадью 258 квадратных метров, баня, гараж, сторожка, а также квартира площадью 247 квадратных метров, написало «РИА Новости».

Кроме того, в пользовании Савельева, его супруги и трёх детей находился особняк в Великобритании на 489 квадратных метрах и несколько земельных участков в России.

Как сообщало ИА Регнум, 2 августа Савельева задержали на выходе из зала заседания Совета Федерации. По просьбе генпрокурора РФ Игоря Краснова Совфед лишил сенатора неприкосновенности.

В этот же день Басманный суд Москвы в закрытом режиме арестовал Савельева до 2 октября. Защита намерена обжаловать решение судьи.

По данным СК, в августе 2023 года Савельев поручил своему знакомому убить предпринимателя, к которому испытывал неприязнь. После получения информации о якобы состоявшемся убийстве сенатор передал соучастнику вознаграждение.

По данным Telegram-канала «112», жертвой нанятого Савельевым киллера должен был стать предприниматель по фамилии Ионов — сенатор и предприниматель вместе управляли одной из организаций. Савельев подозревал, что его компаньон растратил деньги компании.

Савельев — член Совета Федерации с 2016 года. Его полномочия истекают в сентябре. До прихода в Совфед Савельев в течение 17 лет был депутатом Госдумы.