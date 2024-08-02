Вашингтон, 3 августа, 2024, 01:44 — ИА Регнум. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов Соединённых Штатов продлило лицензию на сворачивание операций с Московской биржей и входящими «дочками» — Национальным клиринговым центром (НКЦ) и Национальным расчётным депозитарием (НРД). Об этом говорится в опубликованной лицензии американского ведомства.

moex.com Московская биржа

Таким образом, установленный срок действия лицензий 12 июня до 13 августа в связи с санкциями теперь продлён до 12 октября.

Продлены две лицензии: о сворачивании операций, связанных с долгом или капиталом, или производными контрактами и о разрешении определенных операций, связанных с долгом или капиталом, или конвертацией валют.

Действующей до 1 ноября остаётся отдельная лицензия, которая разрешает проведение операций с НКЦ, связанных с нефтью, нефтепродуктами, газом и другими энергоносителями.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июня американские власти ввели новые пакеты антироссийских и антикитайских санкций. В санкционном списке среди прочих организаций и физлиц оказались Московская биржа и её дочерние компании.

Цель санкций — помешать России привлекать капитал из дружественных ей стран. Мосбиржа приостановила проведение торгов и расчёты поставочных инструментов в долларах и евро.

На Западе рассчитывали, что новость о санкциях против Мосбиржи вызовет панику у россиян, но просчитались, отмечал в своей статье обозреватель ИА Регнум Михаил Захаров. Хаоса на рынке не случилось в том числе потому, что санкции против Московской биржи и НКЦ ожидались уже вскоре после начала спецоперации, заранее прорабатывались и сценарии работы в условиях ограничений, указал эксперт.

6 июня министр финансов Антон Силуанов заявил, что санкционные ограничения, действующие против РФ, стали одним из ключевых факторов для развития экономики России. Он добавил, что санкции научили государство выходить из тяжёлых экономических ситуаций.