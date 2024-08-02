Ниамей, 3 августа, 2024, 01:10 — ИА Регнум. В Нигере боевики «Группы поддержки ислама и мусульман» (GSIM), имеющей связи с «Аль-Каидой» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), объявили о взятии в заложники двух граждан России. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

ИА Регнум

В издании отметили, что 2 августа боевики опубликовали видео, на котором двое якобы русских мужчин утверждали о похищении в Мбанге, на юго-западе Нигера.

Утверждается, что на видео один из заложников по имени Юрит назвался геологом, рождённым в России, но проживавшим на Украине. Второй, по имени Грег, заявил, что прибыл в страну месяц назад для работы в российской компании.

Как передавало ИА Регнум, 10 февраля 2023 года погибли не менее 10 военнослужащих в результате нападения боевиков на юго-западе Нигера, возле границы с Мали. Инцидент произошёл в районе города Банибангу. Боевики напали на военных из засады. Ещё около 16 человек пропали без вести.