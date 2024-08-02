Анкара, 3 августа, 2024, 00:45 — ИА Регнум. В Турции потерпел крушение пожарный вертолёт, трое из пяти членов экипажа — россияне, они получили травмы, но спаслись. Подробности сообщили в пресс-службе Генерального управления лесного хозяйства республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Вертолёт тушил лесные пожары в провинции Адана. Винтокрылая машина рухнула в озеро 2 августа при наборе воды.

Отмечается, что вертолёт был в аренде.

«Ми-8 во время набора воды потерпел крушение и рухнул в водохранилище Гёкдере по неизвестной причине. Пятеро членов экипажа, из них трое россиян, спаслись, они ранены», — пояснили в ведомстве.

Причины ЧП устанавливаются.

Как сообщало ИА Регнум, истребитель-бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в Волгоградской области 27 июля. Экипаж катапультировался, угрозы жизни лётчиков нет. Полёт проходил в безлюдной местности, разрушения на земле отсутствуют.

25 июля в Жиздринском районе Калужской области потерпел крушение вертолёт Ми-28. В Минобороны отметили, что экипаж борта погиб. Плановый полёт проходил в безлюдной местности, разрушений на земле не было. Предварительной причиной крушения назвали техническую неисправность. Вертолёт рухнул на территории лесного массива.