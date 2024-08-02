Могадишо, 3 августа, 2024, 00:32 — ИА Регнум. На пляже у отеля в столице Сомали прогремел взрыв, погибли десятки человек, сообщил 2 августа портал Shabelle Media.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Сомали

Отмечается, что смертник устроил теракт у здания гостиницы в районе пляжа «Лидо» примерно в 19:30 мск.

По данным издания Garowe Online, на пляже в Могадишо погибли не менее 20 человек. Ответственность за нападение взяла на себя радикальная исламистская группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На место происшествия прибыла полиция.

Как передавало ИА Регнум, 14 июля не менее пяти человек погибли, ещё около 20 пострадали в результате взрыва в столице Сомали рядом с кафе, где посетители смотрели финальный матч чемпионата Европы по футболу. Заминированный автомобиль был припаркован возле популярного кафе. После взрыва в здании начался пожар. По данным полиции, машину около кафе оставил террорист-смертник.