Нижний Тагил, Свердловская область, 3 августа, 2024, 00:12 — ИА Регнум. Почти двое суток продолжаются поисково-спасательные работы на месте частично обрушенного жилого дома в Нижнем Тагиле Свердловской области. Поздним вечером 2 августа из-под завалов были извлечены тела ещё двух человек.

Иван Шилов ИА Регнум МЧС

«Спасатели извлекли тела ещё двух погибших», — сообщили в Telegram-канале МЧС РФ.

На вечер 2 августа официально погибшими числятся десять человек, из них пять детей разного возраста.

Вывезена тонна обломков строительных конструкций и мусора.

Как сообщало ИА Регнум, трагедия случилась утром 1 августа — квартиры в двух подъездах жилого дома на улице Сибирской в Нижнем Тагиле обрушились после взрыва, предположительно, газового баллона.

В результате обрушения пострадал 21 человек, в том числе пять детей, 15 человек были извлечены из-под завалов.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев объявил 3 августа днём траура.

Специалисты МЧС завершили поисково-спасательные работы в Нижнем Тагиле. По информации спасателей, людей под завалами дома нет.