Белгород, 2 августа, 2024, 23:41 — ИА Регнум. Подразделениями противовоздушной обороны над Белгородской областью уничтожен украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

В ведомстве уточнили, что силы ПВО пресекли очередную попытку киевских боевиков совершить теракт около 23:00 мск 2 августа. Над Белгородской областью уничтожили беспилотник самолётного типа.

Как сообщало ИА Регнум, в течение ночи 2 августа российские средства противовоздушной обороны уничтожили шесть беспилотников ВСУ.

С раннего утра украинские боевики атаковали Шебекинский городской округ Белгородской области, пострадали два человека.

В Севастополе в ночь на 2 августа сбили несколько воздушных целей ВСУ, которые, по предварительной информации, были начинены поражающими металлическими элементами. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев.