* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Берлин, 2 августа, 2024, 23:23 — ИА Регнум. Осужденный в России за госизмену обладатель грин-карты США Владимир Кара-Мурза (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) 2 августа заявил после обмена, что он и бывший муниципальный депутат Илья Яшин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), приговоренный к 8,5 года колонии за фейки о ВС России, не обращались с прошением о помиловании к президенту РФ Владимиру Путину.

Lena Lebedeva-Hooft Владимир Кара-Мурза — младший

«За несколько дней до обмена мне предложили подписать прошение о помиловании. Я отказался», — сказал Яшин на пресс-конференции в Германии по итогам масштабного обмена заключенными между Россией и западными странами.

Кара-Мурза добавил, что, несмотря на это, указы о помиловании были подписаны. По его словам, согласия на обмен у них никто не спрашивал, они попали в Германию по российским паспортам.

Как передавало ИА Регнум, 1 августа Владимир Путин подписал указы о помиловании граждан, переданных в рамках обмена заключёнными с США. В списке значились 13 человек.

В ходе обмена в Россию вернули Вадима Красикова (сидевшего за убийство террориста Зелимхана Хангошвили), Артёма и Анну Дульцевых, их двоих детей, Михаила Макушина, Павла Рубцова (обвинённых в шпионаже), Романа Селезнёва и Владислава Клюшина (кибершпионаж), а также Вадима Конощенка (контрабанда).

Обмен был результатом длительных переговоров и компромисса. Благодаря ему Россия вернула своих разведчиков и других специалистов, которые являются высококлассными профессионалами и работали на благо государства. В обмен на них Россия передала Западу в основном политических болтунов и русофобов, которые были очень неприятны в России, но уже не приносили существенного вреда стране, так как они были осуждены и отбывали наказание. На Западе их быстро забудут, и в рамках своей деятельности они смогут лишь пропагандировать свои русофобские идеи среди тех, кто покинул Россию, отметил политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.