Нижний Тагил, Свердловская область, 2 августа, 2024, 22:53 — ИА Регнум. Состояние пяти человек, пострадавших в результате частичного обрушения многоквартирного дома в Нижнем Тагиле, оценивается врачами как тяжёлое. Об этом 2 августа сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Иван Шилов ИА Регнум Больница

Он добавил, что медицинская помощь в условиях стационара оказывается 11 пострадавшим при ЧП, среди них пятеро детей.

Кроме того, пациентам и их родственникам помогают психологи, организована горячая линия психологической поддержки, отметил представитель Минздрава.

Как передавало ИА Регнум, утром 1 августа квартиры в двух подъездах жилого дома на улице Сибирской в Нижнем Тагиле обрушились после взрыва, предположительно, газового баллона. Ударной волной выбило стёкла в соседних домах. В результате ЧП пострадал 21 человек, в том числе пятеро детей. 15 человек были извлечены из-под завалов. Погибшими числятся 10 человек.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев объявил 3 августа днём траура по жертвам обрушения подъездов пятиэтажного дома. Глава города выразил искренние слова соболезнования родным и близким погибших и отметил, что всем семьям, пострадавшим при обрушении, будет оказана необходимая помощь.