Москва, 2 августа, 2024, 22:28 — ИА Регнум. В кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате в Москве вечером 2 августа объявили эвакуацию. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на зрителей.

РИА Новости/Илья Питалев

По какой причине была объявлена в ходе киносеанса эвакуация, администратор кинотеатра не смогла объяснить.

О возобновлении работы «Октября» пока не сообщили.

Как передавало ИА Регнум, 9 июля из-за пожара из общежития Московского государственного университета на проспекте Вернадского эвакуировали находящихся в здании людей. Пожар вспыхнул на девятом этаже здания.

8 июля в бухте Инал в Краснодарском крае загорелась сухая трава на горе на 1-м участке Центрального пляжа. Из-за этого с расположенных около бухты баз отдыха эвакуировали людей.