Усть-Каменогорск, Казахстан, 2 августа, 2024, 22:26 — ИА Регнум. В городе Усть-Каменогорске Республики Казахстан умер вратарь хоккейной команды «Торпедо» Иван Пыленок. Спортсмену было 19 лет, сообщили 2 августа в пресс-службе клуба.

shaiba. kz Иван Пыленок

Пыленок почувствовал себя плохо во Дворце спорта.

«Незамедлительно была вызвана бригада скорой медицинской помощи, врачи постарались помочь спортсмену, организовали срочную госпитализацию. К огромному сожалению, несмотря на комплекс предпринятых мер, Иван скончался в больнице», — указали в некрологе.

Причины смерти хоккеиста не уточнили.

Клуб выразил глубокие соболезнования родным и близким скоропостижно скончавшегося вратаря.

В сезоне-2023 регулярного чемпионата молодежной лиги Казахстана Пыленок провел 16 матчей. Эффективность отражения им бросков составила 91,5%, коэффициент надежности — 1,76.