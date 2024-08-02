Москва, 2 августа, 2024, 20:44 — ИА Регнум. Следственный комитет (СК) России на судебном заседании 2 августа попросил отправить в СИЗО сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева, подозреваемого в организации убийства.

Алексей Филиппов/РИА Новости

«В Басманный районный суд города Москвы поступило ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в отношении Савельева Дмитрия Владимировича», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте подозреваемого в закрытом режиме.

Как передавало ИА Регнум, 2 августа Следственный комитет возбудил в отношении сенатора уголовное дело по факту приготовления к убийству. По данным следствия, Савельев на фоне личной неприязни поручил организовать убийство предпринимателя. Сотрудники правоохранительных органов, узнав о намерении сенатора, инсценировали убийство, после чего Савельев «за совершение преступления» передал соучастнику вознаграждение.

2 августа он был задержан на выходе с заседания Совета Федерации. По просьбе генерального прокурора России Игоря Краснова Совфед лишил сенатора неприкосновенности.

По данным СМИ, жертвой нанятого Савельевым киллера должен был стать предприниматель по фамилии Ионов. По этой информации, сенатор и предприниматель вместе управляли одной из организаций, и Савельев подозревал, что его компаньон растратил деньги компании. Сенатор нашёл исполнителя, экс-сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний, и предложил ему 100 тыс. долларов за убийство, тот принял предложение, но позднее передумал и обратился в ФСБ.

Жена Савельева Ольга рассказала, что супруг просил её не приезжать в Россию из-за рубежа, где учатся их дети. По её словам, муж говорил ей о «сложном времени», но она не предполагала, что это может быть связано с уголовным преследованием. По данным СМИ, Савельевы владеют в Великобритании домом площадью 489 кв. м. В доме сенатора в подмосковном Одинцово 2 августа был проведён обыск.