Нижний Тагил, Свердловская область, 2 августа, 2024, 20:38 — ИА Регнум. Тела восьми погибших извлекли из-под завалов частично обрушившегося жилого дома в Нижнем Тагиле, сообщила 2 августа пресс-служба МЧС.

МЧС России

Поисково-спасательные работы, начавшиеся более суток назад, продолжаются, сказано в сообщении в Telegram-канале министерства.

«За это время силами МЧС России из-под завалов спасены 15 человек, в том числе 7 детей. К сожалению, извлечены 8 погибших», — отметила пресс-служба.

С места ЧП уже вывезено около тысячи тонн обломков строительных конструкций и мусора, сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, утром 1 августа квартиры в двух подъездах жилого дома на улице Сибирской в Нижнем Тагиле обрушились после взрыва, предположительно, газового баллона. Ударной волной выбило стёкла в соседних домах.

В результате ЧП погибли восемь человек, 21 человек пострадал, в том числе пятеро детей. 15 человек были извлечены из-под завалов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев доложил о ситуации президенту Владимиру Путину.

Журналисты ИА Регнум ранее выяснили, что жители Нижнего Тагила часто обращались к мэру города Владиславу Пинаеву с жалобами на газовщиков АО ГАЗЭКС. Люди писали градоначальнику на почту и оставляли комментарии на личной странице в соцсети «ВКонтакте» о том, что на улицах в Дзержинском районе пахло газом.