Москва, 2 августа, 2024, 21:50 — ИА Регнум. Российские дети, вернувшиеся из лагеря «Сондовон» в Северной Корее, поделились впечатлениями об отдыхе, пишут 2 августа «Известия».

Игорь Новиков/Правительство Приморского края

«Мне всё понравилось. Лагерь — больше всего. В этом лагере всё было: аквапарки, море», — рассказала одна из школьниц Лада.

По словам 12-летнего Тимура, которые приводит RT, они с ребятами посещали различные кружки, занимались тхэквондо, учили корейский язык и побывали на экскурсии по Пхеньяну.

В составе делегации были участники «Движения первых», дети из Москвы, Санкт-Петербурга, Липецкой, Воронежской, Оренбургской областей, Краснодарского и Красноярского краев и других регионов России. Всего в Северной Корее побывали 280 россиян.

Как передавало ИА Регнум, в июне президент России Владимир Путин поблагодарил КНДР и лично её председателя Ким Чен Ына за организацию отдыха для детей погибших участников спецоперации. Глава государства отметил, что Россия высоко ценит этот искренний жест заботы и дружбы.