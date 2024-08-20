Москва, 20 августа, 2024, 17:48 — ИА Регнум. Автор логотипа торговой сети «Красное и Белое» Владимир Чалый требует у компании 500 млн рублей за использование этого логотипа. Художник может подтвердить своё авторство в суде. Об этом корреспонденту ИА Регнум заявил управляющий партнёр юридической компании «Гаврюшкин и партнёры» Сергей Гаврюшкин, который помогает Чалому в судебном процессе.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Гаврюшкин пояснил, что сеть магазинов использует созданный Чалым логотип на своей фирменной атрибутике.

«Автор готов уступить права на логотип за 500 млн рублей. Из открытых источников стало известно, что прибыль сети «Красное и Белое» составляет 48 млрд рублей в год. Исходя из этих данных, дети Чалова и установили сумму уступки прав. Кроме того, ребрендинг сети может обойтись дороже», — пояснил Гаврюшкин.

Он подчеркнул, что у Чалого есть эскизы в соответствующем формате, которые невозможно изменить. В свойствах файлов указана дата съёмки, которая предшествует открытию магазинов. Кроме того, в 2007 году автор разместил два файла со спорными изображениями на своём сайте в разделе «Портфолио». Есть архивная справка из веб-архива, подтверждающая, что файлы с логотипом «Красное и Белое» были там размещены именно в это время, пояснил юрист.

По его словам, существует семь вариантов логотипа «Красное и Белое». В этих семи логотипах продемонстрирован творческий процесс: где-то отдельно виноград, где-то отдельно красное, где-то отдельно белое, где-то красное и белое в прямоугольнике, где-то в квадрате. Магазины же используют около четырёх логотипов, отметил юрист.

Он пояснил, что авторское право возникает с момента создания произведения и не требует регистрации. Однако в 2024 году Чалый обратился в Южно-Уральскую торгово-промышленную палату, предоставил все доказательства и получил свидетельство о депонировании. Согласно документу, права возникли в 2006–2007 годах, когда открывались магазины «Красное и Белое».

Редакция ИА Регнум направила запрос компании «Красное и Белое», но к моменту публикации комментариев не получила.