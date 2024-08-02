Париж, 2 августа, 2024, 20:03 — ИА Регнум. Боксёрша из Китайского Тайбэя (Тайваня) Линь Юйтин, провалившая ранее гендерный тест, но допущенная к Олимпийским играм в Париже, одолела представительницу Узбекистана Ситору Турдибекову в весовой категории до 57 кг.

Jan Woitas/dpa/Global Look Press Линь Юйтин и Ситора Турдибекова

Поединок продлился три раунда и завершился единогласной победой Юйтин — 5:0. Она вышла в четвертьфинал олимпийского турнира и продолжит борьбу за медали.

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Накануне боксёрша из Италии Анджела Карини отказалась продолжать бой с «представительницей» Алжира Иманой Хелиф, также провалившей гендерный тест, на Олимпиаде. Бой продлился 46 секунд. После этого Карини бросила шлем на пол, закричав: «Это несправедливо!».

Как передавало ИА Регнум, 30 июля Международный олимпийский комитет (МОК) допустил до участия в женских соревнованиях по боксу на Олимпиаде-2024 в Париже двух трансгендеров — Иману Хелиф из Алжира, а также Линь Юйтин из Китайского Тайбэя (Тайвань). По словам представителя МОК Марка Адамса, в данном случае было установлено, что трансгендеры являются женщинами. Он призвал не оказывать давление на спортсменок, так как на данном этапе они соответствуют требованиям.

26 марта 2023 года Иману Хелиф дисквалифицировали перед финальным боем из-за высокого уровня тестостерона. По словам Умара Кремлев, в 2023 году Хелиф и Юйтин попытались выдать себя за женщин на мировом первенстве в Индии. Однако результаты генетических тестов доказали наличие у них ХY-хромосомы.

Председатель Синодального отдела РПЦ Владимир Легойда прокомментировал ИА Регнум скандалы с трансгендерами в женском боксе. По его словам, любой христианин, конечно же, может осудить, занять активную позицию в обществе и политике и постараться ограничить влияние деструктива на себя, своих детей и близких.