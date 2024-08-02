Москва, 2 августа, 2024, 19:53 — ИА Регнум. Сенатора Дмитрия Савельева вечером 2 августа доставили в Басманный суд Москвы.

Совет Федерации РФ Дмитрий Савельев

На опубликованных «Известиями» кадрах видно, как сенатора выводят из припаркованного у здания суда микроавтобуса.

Суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте Савельева.

Как передавало ИА Регнум, ранее СК проинформировал о возбуждении в отношении сенатора уголовного дела по факту приготовления к убийству. По данным следствия, Савельев, руководствуясь личной неприязнью, поручил организовать убийство предпринимателя.

Сотрудники правоохранительных органов, узнав о намерении сенатора, организовали комплекс оперативно-разыскных мероприятий по его изобличению, в том числе инсценировали убийство, отметил СК.

2 августа сотрудники прокуратуры задержали Савельева на выходе с заседания Совета Федерации. По просьбе генерального прокурора России Игоря Краснова Совфед лишил сенатора неприкосновенности.

По данным Telegram-канала «112», жертвой нанятого Савельевым киллера должен был стать предприниматель по фамилии Ионов. По этой информации, сенатор и предприниматель вместе управляли одной из организаций, и Савельев подозревал, что его компаньон растратил деньги компании.

Жена Савельева Ольга рассказала, что супруг просил её не приезжать в Россию из-за рубежа, где учатся их дети. По её словам, муж говорил ей о «сложном времени», но она не предполагала, что это может быть связано с уголовным преследованием. По данным СМИ, Савельевы владеют в Великобритании домом площадью 489 кв. м.

В доме Савельева в подмосковном Одинцово 2 августа был проведён обыск. Сенатору грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.

Савельев — член Совета Федерации с 2016 года. В верхней палате парламента он представляет Тульскую область. Его полномочия истекают в сентябре. До прихода в Совфед Савельев в течение 17 лет был депутатом Госдумы.