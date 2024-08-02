Москва, 2 августа, 2024, 20:22 — ИА Регнум. Окончательное решение о допуске российских спортсменов к участию в Паралимпийских играх 2024 года в Париже будет принято в ближайшее время, сообщил глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

Christophe Ena/AP/TASS

По словам Рожкова, решение о допуске россиян на Паралимпиаду примет ПКР совместно со всероссийскими спортивными федерациями, тренерским составом и спортсменами.

Также исполком ПКР утвердил состав делегации на Паралимпиаду в Париже. Сообщается, что на Играх могут выступить 92 атлета из России.

«В связи с тем, что до 5 августа национальные паралимпийские комитеты должны подать в оргкомитет Игр в Париже спортивные заявки, исполкомом ПКР был утверждён состав делегации спортсменов и вспомогательного персонала из России, в неё вошли около 160 человек, из которых 92 — паралимпийцы»,— сказал он.

2 августа пришло подтверждение из Международного паралимпийского комитета, которое свидетельствует о том, что все спортсмены прошли проверку на соответствие регламенту нейтральности и теперь они могут принять участие в Играх.

Летние Паралимпийские игры 2024 года пройдут с 28 августа по 8 сентября в Париже. Соревнования состоятся на тех же площадках, что примут летние Олимпийские игры 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, 6 марта Международный паралимпийский комитет (МПК) не допустил спортсменов из России и Белоруссии к церемонии открытия Паралимпийских игр в Париже. На Олимпиаде комитет также запретил спортсменам из России любую национальную символику. К участию в соревнованиях не допустят спортсменов, поддерживающих спецоперацию на Украине.

В этот же день официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала «нелюдями» МПК после публикации критериев допуска россиян к Паралимпиаде в Париже.