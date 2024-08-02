Париж, 2 августа, 2024, 19:20 — ИА Регнум. Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер в полуфинальном матче женского парного турнира Олимпиады в Париже обыграли испанский дуэт Кристина Букша — Сара Соррибес-Тормо.

Александр Щербак/ТАСС Мирра Андреева и Диана Шнайдер

Матч завершился со счётом 6:1, 6:2.

В финале Андреева и Шнайдер сыграют против итальянских теннисисток Ясмин Паолини и Сары Эррани, которые ранее обыграли чешскую пару Каролина Мухова — Линда Носкова со счётом 6:3, 6:2.

Российские теннисистки уже обеспечили себе как минимум серебряные медали. Андреева и Шнайдер выступали и в одиночном турнире Олимпиады, однако уже выбыли из борьбы — Андреева в первом круге соревнований, Шнайдер во втором.

Ранее российские теннисисты четырежды завоёвывали золотые олимпийские медали. Победителями в разные годы становились Евгений Кафельников, Елена Дементьева, Екатерина Макарова и Елена Веснина (в паре), а также Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв (в турнире смешанных пар).

Как передавало ИА Регнум, 30 июля российские теннисисты Даниил Медведев и Мирра Андреева уступили в первом круге Олимпийских игр в турнире смешанных пар итальянцам Андреа Вавассори и Саре Эррани. Встреча завершилась со счётом 3:6, 2:6.

В окончательный список допущенных к Олимпиаде-2024 в Париже включили 15 российских атлетов, которые выступают в так называемом «нейтральном статусе», в том числе семерых теннисистов — Медведева, Андрееву, Шнайдер, Романа Сафиуллина, Екатерину Александрову, Павла Котову и Елену Веснину. Некоторые спортсмены отказались участвовать в соревнованиях в указанном статусе.