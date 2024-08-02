Вашингтон, 2 августа, 2024, 18:50 — ИА Регнум. Вице-президент США Камала Харрис контактировала с президентом РФ Владимиром Путиным за три дня до начала специальной военной операции России на Украине, заявил 2 августа экс-президент США, кандидат в президенты Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА REGNUM Камала Харрис

В интервью Fox News Трамп отметил, что усилия Харрис добиться от Путина отказа от проведения СВО оказались безуспешны, и выразил мнение, что если бы главой государства был он, такого бы не случилось.

«Её отправляли повидаться с Путиным, чтобы не было захода на Украину. При мне такого бы не случилось. Он вошёл через три дня», — сказал Трамп.

Как передавало ИА Регнум, накануне, 1 августа, Трамп также заявлял, что Харрис отправляли с заданием «удержать Путина», но она с этой задачей не справилась. Тогда экс-президент США не уточнял, в какой момент времени происходило описанное им.

Ранее Трамп также заявлял, что конфликт на Украине не начался бы, занимай он пост президента США, и обещал в случае нового прихода к власти урегулировать этот конфликт за 24 часа.

Западные СМИ ранее сообщали, что в феврале 2022 года Харрис посетила в Мюнхене мероприятие с участием лидеров европейских стран и встретилась в том числе с лидером киевского режима Владимиром Зеленским, который попросил ввести санкции против России и предоставить ВСУ оружие. Харрис, по этим данным, отвергла оба предложения.

Президент России объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года. В конце декабря 2021 года Харрис заявила, что США ведут с Россией «прямой разговор» и угрожают применить масштабные санкции в случае «нарушения территориальной целостности Украины».

В июле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия добьётся выполнения всех своих задач и обеспечит свою безопасность. Предпочтительным способом являются мирные переговоры, однако, поскольку дипломатические предложения Москвы были отвергнуты, проводится военная операция, напомнил Песков.

Путин 14 июня назвал условия, при которых Москва готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.