Париж, 2 августа, 2024, 18:47 — ИА Регнум. Российская батутистка Анжела Бладцева призналась, что пятое место на Олимпийских играх в Париже стало дня неё самым тяжёлым поражением в карьере.

Александр Щербак/ТАСС

«На душе пусто. С самого начала всё пошло не так. Мне стыдно смотреть. День не мой. Я ехала за золотом. Это самое тяжёлое поражение в жизни», — сказала спортсменка, слова которой приводит «Чемпионат».

Россиянка заняла пятое место в соревнованиях по прыжкам на батуте на Олимпийских играх в Париже, набрав 55,020 балла. Победительницей стала британка Бриони Пэйдж (56,480), второе место заняла представительница Белоруссии Виолетта Бордиловская (56,060), третье — канадка Софиан Мето (55,650).

Анжеле Бладцевой 19 лет. В 2017, 2018 и 2019 годах она становилась победительницей юношеских первенств мира. В 2024 году выиграла общий зачёт Кубка мира. Она также является действующей чемпионкой России.

Как передавало ИА Регнум, ранее поменявшая спортивное гражданство с российского на французское пловчиха Анастасия Кирпичникова завоевала серебряную медаль на дистанции 1500 метров вольным стилем. Уральская 24-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 15 минут 40,35 секунды.

Олимпиада-2024 проходит в Париже с 26 июля и продлится до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 российских спортсменов в нейтральном статусе. Им разрешено участвовать лишь в индивидуальных видах спорта и без любой национальной символики.