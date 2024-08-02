Красноярск, 2 августа, 2024, 18:46 — ИА Регнум. В начале августа коренные народы Севера отмечают профессиональный праздник оленеводов — День оленя. На территории Красноярского края с 2014 года «Роснефть» совместно с Сибирским федеральным университетом исследуют состояние популяции дикого северного оленя. Результаты демонстрируют тренд на восстановление популяции диких северных оленей, и по ориентировочным подсчётам дикое стадо северных оленей восточного Таймыра сейчас составляет до 330 тыс. особей.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Дикие северные олени

В течение 2024–2027 годов на севере Красноярского края запланированы масштабные исследования Арктического научного центра (входит в комплекс «Роснефти»), в том числе учёт диких северных оленей. В программе предусмотрены авиационный мониторинг, пешие и водные маршруты, мечение оленей спутниковыми передатчиками, оценка емкости основных пастбищ в пойме реки Пясины и ее крупных притоков.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Дикий северный олень

Северный олень — это важнейшее звено арктических экосистем и главное животное в жизни коренных малочисленных народов Севера. «Роснефть» ведет многолетние научно-исследовательские работы, посвященные исследованию Арктики, в том числе изучению ключевых видов-биоиндикаторов.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Дикий северный олень

Основным направлением исследований является оценка численности и изучение миграций таймырской популяции вида. В 2020–2023 годах были выполнены самые масштабные авиационные учеты оленей восточного Таймыра. Проведены пешие и водные маршруты по рекам Хета и Хатанга.