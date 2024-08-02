Москва, 2 августа, 2024, 18:39 — ИА Регнум. Российские регуляторы могут воспользоваться «юридическим инструментарием» против YouTube в связи с систематическими нарушениями законодательства России и пренебрежением правами аудитории со стороны видеохостинга. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

По её словам, администрация видеохостинга начала проводить планомерную зачистку информационного поля, начав с блокировки аккаунтов российских федеральных региональных СМИ, а затем перешла к блокировке учётных записей органов государственной власти, а также аккаунтов известных общественных деятелей, блогеров и журналистов.

«Иными словами, YouTube осуществил акт прямой цензуры, препятствовал свободному распространению и доступу к информации, нарушив тем самым права сотен тысяч наших подписчиков», — добавила представитель МИД.

Более того, напоминает Захарова, YouTube в августе 2022 года удалил 29 материалов, размещённых на официальном канале посольства РФ в Лондоне, что, в свою очередь, является грубой попыткой ограничить информационную работу российских диппредставительств.

«Таким образом, видим немало весомых оснований для принятия мер в отношении видеохостинга YouTube. Многочисленные систематические нарушения законодательства Российской Федерации, демонстративное пренебрежение отечественной аудиторией и ее интересами оставляют за регулирующими органами нашего государства право воспользоваться соответствующим юридическим инструментарием», — заключила Захарова.

Как передавало ИА Регнум, работа видеохостинга YouTube в России в скором времени замедлится до 70%, предупреждал 26 июля депутат Госдумы Александр Хинштейн. Это произойдёт из-за того, что российские дата-центры, сотрудничающие с платформой Google (владельцем YouTube), планируют в ближайшие дни прекратить работу с компанией по «серым» схемам, уточнил он.

YouTube не является нейтральной интернет-платформой, которая ориентируется на интересы своей аудитории, видеохостинг отрабатывает политические установки властей США, заявил 31 июля заместитель директора департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин. Администрация YouTube продолжает игнорировать законные требования Роскомнадзора об удалении экстремистских материалов, добавил он.

1 августа российские пользователи начали массово сообщать о проблемах в работе видеохостинга.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у него YouTube работает нормально.