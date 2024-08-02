Москва, 2 августа, 2024, 18:18 — ИА Регнум. Дети российских разведчиков Артёма и Анны Дульцевых, вернувшихся на Родину в результате масштабного обмена заключёнными, лишь в самолёте узнали, что они русские, заявил 2 августа на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

РИА Новости/Михаил Воскресенский

«Дети нелегалов-разведчиков, которые вчера прилетели, узнали, что они русские, только когда самолёт взлетел из Анкары», — рассказал он.

По его словам, они не говорят по-русски, поэтому глава государства Владимир Путин поприветствовал их по-испански. Песков также отметил, что дети Дульцевых потом спрашивали у своих родителей, кто их встречал, поскольку не знали, кто такой Путин.

«Но вот так работают нелегалы и идут на такие жертвы ради своей работы, ради преданности своему делу», — подчеркнул он.

Представитель Кремля добавил, что Дульцевы в тюрьме были лишены возможности постоянно видеть своих детей, поэтому была реальная возможность потери родительских прав.

Как передавало ИА Регнум, 1 августа ФСБ сообщила, что в результате обмена, совершённого в Анкаре, на Родину были возвращены восемь граждан России, находившихся в заключении в ряде стран НАТО. В их числе — Артём и Анна Дульцевы вместе с двумя детьми. Российские граждане были обменяны на группу лиц, действовавших в интересах иностранных государств в ущерб безопасности РФ.

В СМИ сообщалось, что супружеская пара прибыла в Словению по аргентинским паспортам в 2017 году, где создала компанию в сфере IT и онлайн-галерею. После начала спецоперации на Украине в 2022 году разведка неуказанной страны порекомендовала Любляне обратить внимание на семью, после чего их арестовали, а двух детей — мальчика и девочку — передали в приёмную семью.

Следствие посчитало их глубоко законспирированными сотрудниками Службы внешней разведки России. 31 июля 2024 года суд Любляны приговорил их за шпионаж к году и семи месяцам заключения.