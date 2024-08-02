Москва, 2 августа, 2024, 18:20 — ИА Регнум. На форуме-фестивале «Москва 2030» в инновационном центре «Сколково» появился зимний город, центральным объектом которого стала 145-метровая горка, передаёт пресс-служба АНО «Мой район».

Олег Елков/ТАСС

«На фестивальном пространстве в «Сколково» обустроили для гостей настоящий зимний город — здесь можно покататься на лыжах, сноубордах, тюбингах, попрактиковаться в скалолазании», — говорится в сообщении.

По словам куратора спортивных площадок программы «Мой район» Антона Каторгина, данный объект является абсолютно уникальным. Горка имеет трассу для тюбинга в четыре полосы, а также склон для катаниях на сноуборде и лыжах. Он добавил, что 145-метровая горка зимних видов спорта оснащена двумя спусками, которые направлены в противоположные стороны.

«Таким образом, здесь предлагаются бесплатные спортивные занятия на любой вкус», — подытожил Каторгин.

Сообщается, что благодаря специальному покрытию искусственная горка не деформируется летом, сохраняя скольжение по поверхности. При этом кататься на горнолыжной и тюбинговой трассах смогут группы численностью до пяти человек.

Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» стартовал в столице 1 августа. Гостям мероприятия расскажут о футуристических проектах, передовых технологиях и программах, которые помогают преображать столицу. Также на фестивале представят инновации и достижения в области московской промышленности, градостроительства и городского хозяйства, планы по развитию транспорта, передовые технологии в здравоохранении и образовании, креативных индустриях и спорте.