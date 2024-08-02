Вашингтон, 2 августа, 2024, 18:15 — ИА Регнум. Экс-президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп приветствовал возвращение американских граждан в рамках обмена заключёнными, однако выразил сомнение, что условия сделки были выгодны США.

JIM LO SCALZO/EPA/TASS

«Как обычно, это была победа для России или любой другой страны, которая взаимодействует с нами. Но мы по крайней мере вернули наших сограждан домой, так что я не буду критиковать этот аспект», — сказал он в эфире Fox News.

При этом Трамп добавил, что не знает всех деталей договорённостей между Москвой и Вашингтоном, но полагает, что они не слишком выгодны США.

Как передавало ИА Регнум, накануне президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании граждан, переданных в рамках обмена заключёнными с США. В списке значились в том числе Пол Уилан и Эван Гершкович, а также другие граждане России, США и иных стран. Всего в перечне 13 человек.

В этот же день в результате обмена в Анкаре на Родину вернулись восемь граждан России, это Вадим Красиков (осуждённый в Германии за убийство террориста Зелимхана Хангошвили), Артём и Анна Дульцевы, Михаил Макушин, Павел Рубцов (обвинённые в шпионаже), Роман Селезнёв и Владислав Клюшин (им вменялся кибершпионаж), а также Вадим Конащёнок (которому вменили в вину контрабанду американских технологий).

Российский лидер лично вышел к трапу прилетевшего 1 августа из турецкой Анкары самолёта, чтобы приветствовать освобождённых россиян. Владимир Путин поздравил их с возвращением на Родину и заявил, что те, кто имеют отношение к военной службе, получат госнаграды.