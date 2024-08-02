Тель-Авив, Израиль, 2 августа, 2024, 18:12 — ИА Регнум. Министр обороны Израиля Йоав Галант обсудил с британским коллегой Джоном Хили оборонное сотрудничество двух стран и противодействие Ирану, сообщает 2 августа издание The Times of Israel со ссылкой на заявление военного ведомства.

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Отмечается, что Галант предоставил Хили «оценку оперативной ситуации» и заявил о готовности израильской армии к защите на всех фронтах. Он подчеркнул важность создания коалиции, направленной на защиту страны от Ирана и его сателлитов.

«Это окажет решающее влияние на региональную и глобальную безопасность и стабильность», — подчеркнули в минобороны.

Израильский министр также сообщил коллеге, что армия продолжает выполнять задачи военной операции, в том числе по устранению руководства радикального палестинского движения ХАМАС.

Хили посетил Израиль впервые с момента назначения на пост министра обороны Великобритании 5 июля.

Как сообщало ИА Регнум, 1 августа обострение ситуации на Ближнем Востоке, вызванное убийством в Иране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, обсудили по телефону президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Они говорили, в частности, о возможности американских «оборонительных военных развёртываний». Байден заверил Нетаньяху в готовности США защищать Израиль от всех угроз со стороны Ирана, ХАМАС, «Хезболлы», хуситов и кого бы то ни было.