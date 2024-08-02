Вашингтон, 2 августа, 2024, 17:55 — ИА Регнум. Минфин США разрешил операции с Мосбиржей, Национальным расчётным депозитарием (НРД) и Национальным клиринговым центром (НКЦ) до 12 октября. Соответствующая лицензия на операции опубликована на сайте ведомства.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

«Все транзакции, запрещённые исполнительным указом 14 024, <…> разрешены до 12:01 утра по восточному летнему времени (19:01 мск. — Прим ред.) 12 октября 2024 года при условии, что любой платёж заблокированному лицу будет произведён на заблокированный счёт в соответствии с положением о санкциях в отношении вредоносной иностранной деятельности», — говорится в документе.

Как передавало ИА Регнум, 12 июня минфин США включил в санкционные списки Мосбиржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий.

Позже Мосбиржа сообщила, что с 13 июня не будет проводить торги долларом и евро из-за наложенных на неё американских санкций. Отмечалось, что торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов будут идти по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом и евро. При этом на срочном рынке торги буду проходить как обычно.

6 мая президент России Владимир Путин отметил, что введённые Западом многочисленные антироссийские санкции принесли обратный результат, экономика страны растёт. Оппоненты страны пытались разрушить экономику России изнутри, против РФ была развёрнута экономическая агрессия, страну хотели привести к безработице и закрытию предприятий, но эти планы не увенчались успехом, подчеркнул российский лидер.

Американский аналитик Майкл Хадсон 8 июля заявил, что санкции, которые Запад ввёл против России, привели к обратному эффекту и способствовали тому, что в РФ наступила эпоха процветания. По мнению эксперта, введённые президентом США Джо Байденом и поддержанные Брюсселем санкционные меры отрезали Евросоюз от России, что привело к расколу Европы.

Доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян 24 июля отметил, что, несмотря на неэффективность антироссийских санкций, в ближайшие десятилетия они сохранятся.