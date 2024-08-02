Нью-Йорк, США, 2 августа, 2024, 17:35 — ИА Регнум. Американский журналист газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эван Гершкович перед обмен попросил у президента России Владимира Путина дать интервью в официальном прошении о помиловании. Об этом сообщает WSJ.

РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ

В материале газеты отметается, что Гершкович написал просьбу в запросе на помилование на русском языке, который журналист «отточил» за время ареста.

«В последней строке было выдвинуто его собственное предложение: после освобождения захочет ли Путин дать интервью?» — пишет издание.

Комментируя просьбу Гершковича, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Путин даст интервью зарубежным СМИ, если сочтёт необходимым.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2023 года Гершковича задержали в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже. По данным Генпрокуратуры, журналист по заданию ЦРУ собирал секретные сведения о деятельности «Уралвагонзавода». Свердловский областной суд 19 июля признал Гершковича виновным и приговорил его к 16 годам колонии.

Путин 1 августа подписал указы о помиловании граждан, переданных в рамках обмена заключёнными с США. Всего в списке 13 человек, включая осуждённого в России за шпионаж Гершковича и бывшего американского военного Пола Уилана.

В Россию в результате обмена, совершённого в Анкаре, вернулись восемь граждан России, которые находились в заключении в ряде стран НАТО. Это Вадим Красиков, осуждённый в Германии за убийство террориста Зелимхана Хангошвили; обвинённые в шпионаже и кибершпионаже Артём Дульцев, Анна Дульцева, Михаил Макушин, Павел Рубцов, Роман Селезнёв и Владислав Клюшин, а также Вадим Конащёнок, которому вменили в вину контрабанду американских технологий.