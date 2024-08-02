Амстердам, 2 августа, 2024, 17:39 — ИА Регнум. В Нидерландах опасаются, что бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ), проходящие лечение в местных больницах, могут стать переносчиками супербактерий. Об этом сообщает газета Telegraaf.

Global Look Press/Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com

«Нидерланды борются с растущим количеством мультирезистентных бактерий. Это отчасти связано с тем, что украинские военные проходят лечение в стране», — указано в публикации.

Издание пояснило, что украинские военнослужащие, проходящие лечение в Нидерландах, нередко являются носителями супербактерий, устойчивых ко многим типам антибиотиков. Это связано с тем, что Украина «исторически была намного щедрее», чем королевство, в назначении антибиотиков.

Как уточняет газета, врачи Нидерландов опасаются, что эта супербактерия может передаться голландским пациентам.

Издание отметило, что случаи передачи таких бактерий уже фиксировались трижды в период с февраля 2022 года по август 2023 года, а с начала конфликта на Украине в голландских больницах прошли лечение 143 военных ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля представитель подполья в контролируемом киевским режимом городе Херсоне сообщил о вспышке кишечной инфекции в рядах ВСУ. Он отметил, что в результате вспышки скончались 13 военнослужащих бригады.

Ранее СМИ сообщили, что получившие ранения военные украинской армии заразились инфекциями, которые оказались устойчивыми практически ко всем антибиотикам. По данным СМИ, с начала украинского конфликта подобные случаи участились не только на Украине, но и на территории других стран Европы, куда доставляли для лечения раненых бойцов ВСУ.